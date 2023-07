Gleisi sobre Bolsonaro: 'Golpe fracassou e fica nesse vitimismo nojento'

Deputada afirma que Bolsonaro fez um "perdulário" com o dinheiro público (foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), voltou a atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelas redes sociais, neste domingo (23/7). Ela afirma que ele vai responder por “todo o mal” e pontuou uma série de escândalos que vieram à tona com o fim do governo.