Lula chama suspeitos de agredir Moraes de 'animais selvagens'

"Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio. Como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma. Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, não tem que xingar, que desrespeitar. É possível a gente voltar a civilização", enfatizou Lula.

O presidente ainda disse que é preciso ser "duro" com quem "renasceu do neofascismo colocado em prática no Brasil" para que esses cidadãos aprendam a ser "civilizados". "Nós queremos paz, trabalho, emprego, educação, saúde e viver bem. É isso que o Brasil quer, simbolizado, e é isso que vai acontecer no Brasil", finalizou.