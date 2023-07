'Não há nenhum risco de voltar', diz Silveira sobre PPI na Petrobras

440

Ministro foi questionado pela imprensa sobre retorno do PPI (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)





"A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) apresentou uma representação contra uma das nossas maiores conquistas no primeiro semestre, que foi romper com o Preço de Paridade de Importação (PPI) dos combustíveis e derivados. [...] Portanto, eu fui ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) defender o rompimento da PPI e a nova política de preços, que barateia o preço da gasolina, do diesel e em especial do gás de cozinha, que depois de muito tempo está abaixo de R$ 100 no Brasil", explicou Silveira.

Plenária do PPA

O documento está previsto na Constituição de 1988 e é elaborado a cada quatro anos para definir metas, diretrizes e programas do governo federal.

Nesta edição do PPA, os cidadãos poderão votar nos programas que deverão ser priorizados no orçamento federal. No pleito, que termina no próximo domingo (16/7), a população escolhe três dos 28 programas que considera mais importantes para o estado.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), falou nesta quarta-feira (12/7), em Belo Horizonte, sobre a mudança na política de preços da Petrobras. Ele participou da plenária do Plano Plurianual (PPA), ao lado dos ministros de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (PT).