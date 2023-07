Depoimento de Bolsonaro à PF sobre golpe de Estado será na quarta (12/7)

440

Desde que voltou ao Brasil, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já prestou esclarecimentos pelos atos golpistas de 8 de janeiro, joias que entraram ilegalmente no Brasil vindas da Arábia Saudita e fraude nos cartões de vacina de sua família e funcionários próximos (foto: Sergio Lima/AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem depoimento agendado na Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (12/7), às 14h, para prestar esclarecimentos sobre a suposta reunião entre ele, o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e o senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.





Este ano, Bolsonaro já depôs à PF pelos atentados golpistas de 8 de janeiro em Brasília, as joias que entraram no Brasil de forma ilegal vindas da Arábia Saudita e a inserção de dados falsos de pessoas próximas ao ex-presidente sobre a vacinação contra a COVID-19 no sistema do Ministério da Saúde.









Dessa forma, Bolsonaro ordenaria a prisão do ministro do STF, impediria a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e anularia as eleições.





Na época, Do Val relatou ter pedido para analisar melhor a proposta e responder depois. Em seguida, teria relatado a reunião a Moraes.





Dias depois, o então senador afirmou ter inventado a história para tentar afastar o ministro da Suprema Corte da investigação contra Bolsonaro.

"Não tinha golpe de Estado nem nada. Tinha falado: 'Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar porque ele [Moraes] quer te prender'", disse o senador a apoiadores.





O parlamentar capixaba está sendo investigado por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e Organização Criminosa e por divulgar documentos sigilosos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).





A Polícia Federal cumpriu, em junho, um mandado de busca e apreensão contra Do Val devido às afirmações. No mesmo dia, ele deu uma entrevista à GloboNews na qual não negou ter mentido para a imprensa e afirmou que disse a verdade no depoimento oficial.