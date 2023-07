Morre Miguelina Vecchio, vice-presidente do PDT, aos 60 anos

440

Colegas de partido lamentarem a morte da presidente nacional do PDT (foto: Reprodução/Redes Sociais) Miguelina Vecchio, vice-presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e presidente nacional da Ação das Mulheres Trabalhistas (AMT), morreu nessa sexta-feira (7/7), vítima de câncer de mama. Miguelina tinha 60 anos e vinha lutando contra a doença por mais de um ano.









Ciro Gomes (PDT) lamentou a morte da colega de partido em suas redes sociais. "Miguelina, sua luta permanece em cada uma e cada um de nós do PDT de todo o Brasil. Meus sentimentos aos familiares, amigos e toda família trabalhista."

Carlos Lupi, presidente do partido, também enfatizou a figura de Miguelina. "Perdemos uma guerreira. Guerreira das causas feministas, guerreira do trabalhismo, guerreira contra as discriminações, guerreira da vida. Perdi uma verdadeira irmã guerreira, e agora sua luz será um foco no infinito de quem sempre soube travar as grandes batalhas".

A deputada federal Duda Salabert, também do PDT, lamentou o ocorrido e destacou o empenho da vice-presidente na luta pela igualdade de gênero.

"Com tristeza recebi a notícia da morte de Miguelina Vecchio, vice-presidenta nacional do PDT. Trabalhista que dedicou sua vida na luta pela igualdade de gênero, Miguelina emanava força e poesia! E no campo do debate, nunca vi discursos mais potentes do que de Miguelina. Inspiração, exemplo! Descanse, querida Miguelina...", comentou.