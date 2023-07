PF faz operação contra financiadores de atentado no Aeroporto de Brasília

Operação da PF mira em financiadores de atentado no Aeroporto de Brasília (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6/7), uma operação que apura os possíveis financiadores do atentado a bomba e das invasões no Aeroporto de Brasília, ocorridos em dezembro do ano passado . Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo um em Marabá (PA), outro em Água Boa (MT) e quatro no Distrito Federal.