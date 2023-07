Governo Lula libera mais R$ 2 bi em emendas; PL é um dos mais beneficiados

PL, de Valdemar Costa Neto, é um dos partidos mais beneficiados com repasses realizados nesta quarta-feira

Confira os valores:

O Executivo liberou o maior montante em um único dia desde o início do governo: R$ 2.146.574.598,00, segundo o Portal do Orçamento Federal. A legenda mais agraciada pelos repasses da quarta-feira foi justamente o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), seguido por partidos que fizeram parte da base de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.