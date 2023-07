Lula anuncia que governo pagará retroativo de 9 meses do piso da enfermagem

"Vamos continuar de mãos dadas pela construção do SUS e da democracia". "O Ministério da Saúde é o Ministério do SUS", seguiu.





"Quero agradecer ao presidente Lula por estar todo dia me perguntando como o SUS pode avançar, melhorar. Diariamente o presidente Lula coloca essa questão. Quero agradecer a presença de Janja que tanto tem contribuído na sua história para causas sociais. Nós, mulheres, estamos com você, e os homens que nos apoiam estão com você", emendou.





Em indireta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ministra criticou desmonte do SUS e ataques à democracia.





"Nós conseguimos, com a vitória de Lula, reconstruir o Brasil. É um processo que estamos trabalhando. Agradecemos aos trabalhadores do SUS, que durante o tempo mais duro de ataques à democracia e de ataques ao SUS e pandemia de covid permitiram que nós estivéssemos aqui hoje", concluiu.



O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria no último dia 30 para aprovar, com ressalvas, o pagamento do piso da enfermagem para os servidores da rede pública. Para o setor privado, ainda não há consenso, com debates em torno de pontos divergentes, como o pagamento por região e o acordo entre funcionários e patrões. Descontentes, no Distrito Federal, os enfermeiros do setor público deflagraram greve.