Lira sobre reforma tributária: 'Erra quem tenta politizar'

O presidente da Câmara afirma que a matéria não é apenas de interesse do governo, mas de interesse ao país. “ Erra quem tenta politizar a reforma tributária. É uma pauta do Brasil, precisamos de um texto neutro, que não aumente a carga”, disse Lira.

Lira também afirma que a resistência de governadores ao texto está diminuindo , mas que alguns pontos ainda estão sendo negociados com as partes. Uma das principais críticas é o papel do Conselho Federativo, órgão que pode concentrar a arrecadação dos tributos do sistema e repassar o recurso aos entes federados.