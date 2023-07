Passagem de ônibus deve voltar a custar R$ 4,50 a partir de sábado

Prefeito de BH disse que o projeto de lei deve ser sancionado o mais rápido possível (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA) O Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu, na manhã desta quarta-feira (5/7) o Projeto de Lei 538/2023, que prevê o pagamento de subsídio de R$ 512 milhões às empresas de ônibus de Belo Horizonte e viabiliza a redução do preço das tarifas de ônibus, reajustadas de R$ 4,50 para R$ 6 no fim de abril.













Ao lado do prefeito, o vereador Gabriel (sem partido) destacou também a criação de um canal de denúncias de queixas do transporte público por meio do WhatsApp.





"A partir de agora, o cidadão que estiver dentro do ônibus e ver sem ar-condicionado, fora do horário, pneu careca, ou seja, o que tiver de errado, tem que mandar na hora para o WhatsApp (31) 998472-5715, porque nesse projeto a empresa que não cumprir com a qualidade não recebe o subsídio. E aí Prefeitura e Câmara vão tentar junto para punir o empresário que não tratar o povo como merece", disse o parlamentar.





O projeto também determina 10% a mais nas viagens e a renovação da frota, o que prefeito disse que deve acontecer de forma gradual.





Subsídio





O subsídio foi acordado entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a Câmara , em maio. O valor será parcialmente arcado pela CMBH. Dessa forma, R$ 120 milhões sairão dos cofres do legislativo para complementar com o custo da prefeitura. A PBH irá arcar com R$ 390 milhões do valor.