Gabriel Galípolo é sabatinado no Senado

Edla Lula - Correio Braziliense





Indicado para o cargo de diretor do Banco Central é ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos pela manhã (foto: Reprodução/Agência Brasil) A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) realiza, nesta manhã, sabatina para avaliar a indicação do economista Gabriel Galípolo para o cargo de diretor do Banco Central. Indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Galípolo ocupava, até o mês passado, o cargo de Secretário Executivo da Fazenda. Ontem também renunciou ao cargo de presidente no conselho de administração do Banco do Brasil, condição para assumir o novo posto no BC.





Galípolo deixa a Fazenda para assumir o cargo na autarquia responsável pela política monetária do país, no momento em que a equipe econômica pressiona pela redução da taxa básica de juros, a Selic. Ele integrará o Comitê de Política monetária (Copom), que define, periodicamente, a trajetória da Selic, atualmente em 13,75% ao ano.

Caso tenha o nome aprovado, Gabriel Galípolo assumira o cargo em substituição a Bruno Serra Fernandes, que teve o mandato de diretor encerrado. Após a sabatina na CAE, o nome do indicado será submetido à apreciação no Plenário do Senado.