Mulheres debocham de filho de Bolsonaro em bar: 'Sabe quem tá inelegível?'

Circula nas redes sociais um vídeo em que duas mulheres debocham de Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente, em um bar. "Sabe quem tá inelegível? Aquele que se diz imbrochável. O pai dele ali ó", diz uma das mulheres ao apontar a câmera do celular para o caçula do clã Bolsonaro.

Mulheres zoam filho de #BolsonaroNoPanico #RenanBolsonaro fica irritado e mostra dedo do meio para as jovens pic.twitter.com/SgIwMCaAAP

Na sequência, Renan mostra os dedos do meio para as mulheres, que riem e fazem o "L", em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Na ocasião, as mulheres debochavam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos . A condenação se deu por causa da reunião com embaixadores em que Bolsonaro fez ataques ao sistema eleitoral.