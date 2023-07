Em Portugal, Bethânia comemora inelegibilidade de Bolsonaro

440

A cantora Maria Bethânia (foto: Vicente Nunes/CB/D.A. Press) Lisboa — Num show repleto de sucessos, com um público enorme, Maria Bethânia comemorou, no palco, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Assim que acabou de cantar a música Cálice, de Chico Buarque, ela bradou: "Inelegível, oito anos, viva o Brasil". A maior parte do público aplaudiu a cantora, mas houve alguns esboços de reações contrárias. O local onde a artista fez o concerto — Jardins do Marquês — fica em Oeiras, próxima a Cascais, reduto bolsonarista em Portugal.





Nas últimas eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu a disputa com quase 65% dos votos nos três colégios eleitorais de Portugal — Lisboa, Faro e Porto. A capital portuguesa, isoladamente, reúne o maior grupo de eleitores brasileiros fora do Brasil. São mais de 45 mil cidadãos com registro junto ao Consulado. No total, são 80,8 mil votantes em Portugal. Em 2018, o resultado foi completamente diferente, com Bolsonaro derrotando, com ampla vantagem, o então candidato petista, Fernando Haddad.





Medalha de honra

O governo português aproveitou a passagem de Bethânia pelo Porto e por Lisboa para conceder à cantora a Medalha de Mérito Cultural “pelo inestimável trabalho que tem feito na divulgação dos poetas portugueses”. Segundo o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que entregou a honraria, em tempos recentes, ninguém difundiu tanto os poetas portugueses como a cantora brasileira, “declamando-os, cantando-os e contribuindo de forma ímpar para a sua popularização não só no Brasil como em diversas partes do mundo”.

Na avaliação do ministro, a cantora tem um trabalho ímpar e, ao longo de sua carreira, deu enorme contribuição à cultura brasileira. Um discurso totalmente contrário ao ouvido no Brasil durante o governo de Bolsonaro, quando os artistas foram atacados, acusados, falsamente, de se apropriarem de dinheiro público por meio da Lei Rouanet, que, na verdade, dá incentivos ao setor privado para apoiar as artes no país. “Maria Bethânia faz um trabalho verdadeiro luminoso”, ressaltou Pedro Adão.

Além de Bethânia, com o espetáculo “Fevereiros”, se apresentaram nos três dias da 3ª edição do festival nos Jardins do Marquês artistas como Liniker, Michael Bolton, Sara Correia e Joss Stone. Até o final de setembro, Portugal terá, em média, mais de um festival de música por dia. Nem mesmo o calor de quase 40 graus desanima o público de sair de casa para prestigiar as mais diversas formas de manifestações culturais.

Golpes dos ingressos

Nem tudo foi festa no festival dos Jardins do Marquês. Ao longo dos três dias de show, foram vários os registros de ingressos falsos para os shows. Uma das vítimas do golpe foi a jornalista Marisa Bastos. Ela comprou uma entrada para o show de Maria Bethânia por meio do site Viagogo, pagou 182 euros (cerca de R$ 1 mil) para a área vip. Quando chegou ao local do espetáculo, foi barrada. A alegação da segurança foi a de que uma pessoa já havia entrado com aquele tíquete 25 minutos antes. Para não perder o concerto, ela pagou mais 62 euros (R$ 341) por um ingresso em uma área menos nobre.

Marisa está em contato com a Viagogo para ver se consegue reaver o dinheiro. O Correio tentou contato com a plataforma, mas não encontrou ninguém para dar as devidas explicações. Pelo regulamento do site, há garantias aos lesados por golpes. Diz o artigo 2.15, sobre as reclamações acobertas pela Garantia da Viagogo: “Se receber ingressos do Vendedor que não sejam os ingressos encomendados ou ingressos que sejam inválidos e não aceitos no local, Nós aconselhamos a contatar o ‘Fale Conosco’ para comunicar o problema. Os problemas devem ser comunicados no prazo de 14 dias após o recebimento dos ingressos, caso contrário, isto já não estará coberto pela Garantia da Viagogo.

Se tiver problemas com os seus ingressos no dia do evento, deve entrar em contacto com a viagogo no prazo de 48 horas após o incidente para comunicar o problema. Em determinadas circunstâncias, poderá ser obrigado a preencher um Formulário de Reclamação e fornecer informações adicionais para solicitar um reembolso. Os formulários devem ser enviados para a Viagogo em 5 dias úteis após o seu recebimento, a fim de requerer reembolso. É reservado à Viagogo o direito de proibir qualquer um que realize uma reclamação fraudulenta de continuar a ter acesso ao nosso website”.