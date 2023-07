'Caçada implacável', diz Bolsonaro sobre processos na justiça

Por decisão do TSE, Bolsonaro está fora das eleições até 2030 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou os revezes jurídicos que têm enfrentado como uma “Caçada Implacável”. Em publicação no seu perfil do instagram, o político compartilhou uma manchete do jornal O Globo, destacando que o Tribunal de Contas da União (TCU), deve abrir um processo para que ele pague os custos da reunião com embaixadores.