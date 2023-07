Lula toma banho de mar na Bahia: 'Para recuperar as energias'

440

A fotografia de Lula foi feita em Ilhéus, município localizado no Sul do estado da Bahia (foto: @ricardostuckert/Reprodução) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a viagem que fez à Bahia, neste fim de semana, para tomar um banho de mar. Em uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, Lula compartilhou o momento de descanso com a seguinte legenda: “Um domingo na Bahia e um banho de mar para recuperar as energias”.

A imagem foi feita em Ilhéus, município localizado no Sul do estado nordestino, pelo fotógrafo oficial da presidência, Ricardo Stuckert. O presidente da República participou, na manhã deste domingo (2/7), das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia.

Em rápida declaração, o presidente afirmou que "quem lutou e morreu foram os baianos para conseguir a independência do Brasil".

"Eu vim à Bahia e hoje é o dia em que a Bahia se transforma na capital do Brasil. A gente precisa compreender que Salvador vira capital provisória pela manifestação exuberante do povo baiano. Dom Pedro gritou "independência ou morte", mas quem lutou e morreu foram os baianos para conseguir a independência do Brasil".

"O Brasil recuperou a alegria, recuperou a democracia. Isso faz bem para a alma do povo brasileiro. O sucesso da Bahia se vê pela generosidade do povo baiano. Esse 2 de julho é a consagração da Bahia como capital histórica do Brasil", emendou.

Foto de Bolsonaro

Uma outra imagem também repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Na sexta-feira (30/6), o ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações e advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, publicou uma imagem do ex-presidente da República, agora considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem camisa, mostrando as cicatrizes das cirurgias a que foi submetido depois que sofreu um ataque em 2018.