Michelle sobre a condenação de Bolsonaro: 'Estou às suas ordens, capitão'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF), nesta sexta-feira (30/6), fez uma publicação em homenagem ao marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a inelegibilidade por oito anos.

Bolsonaro foi condenado pela Justiça Eleitoral por causa de uma reunião com embaixadores em julho de 2022, na qual ele fez uma série de ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. O encontro foi transmitido pela TV Brasil, emissora da estatal Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), caracterizando abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Em seu voto, nesta sexta, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, questionou os reais interesses da reunião com embaixadores e afirmou que Bolsonaro queria conquistar votos. “Uma produção cinematográfica com a TV Brasil para imediatamente, em tempo real até as eleições, as redes sociais bombardearem os eleitores com essa desinformação, com sentido de angariar mais votos, mais eleitores”, disse.