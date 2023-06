Famosos reagem à inelegibilidade de Bolsonaro

440

Armando Babaioff (foto: Reprodução/Instagram)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) está inelegível pelos próximos oito anos. Nesta sexta-feira (30), o Tribunal Superior Eleitoral condenou o político pelo placar final de 5 votos a favor e 2 contra.

Os ministros Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques Neto, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram para reconhecer o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação por parte do ex-presidente. Raul Araújo e Kassio Nunes Marques se manifestaram para livrá-lo da acusação. Assim que saiu o resultado, vários famosos se manifestaram sobre a decisão.

O ator Armando Babaioff foi um dos primeiros a comentar a inelegibilidade de Bolsonaro: "Agora só falta a cadeia". A atriz Leandra Leal também comemorou: "Eu só vim aqui gritar bem alto: Inelegível". Já a cantora Zélia Duncan escreveu: "Larga esse país que não te pertence!".

Mario Frias saiu em defesa do ex-presidente: "Qual foi o crime de Jair Bolsonaro?". O ator Thiago Gagliasso também publicou uma foto ao lado de Bolsonaro. "Estou contigo, as pessoas de bem estão com o senhor", escreveu ele, na legenda.