Ex-secretário de Uberlândia assumirá vaga na Assembleia de Minas

João Júnior (PMN) manterá base ao governo Zema na Assembleia (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ex-secretário de Serviços Urbanos do Município de Uberlândia, João Júnior, vai assumir a vaga do deputado estadual Gustavo Valadares (PMN) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Com isso, Uberlândia terá cinco deputados na casa.

O político disse não ter havido articulações do partido para que ele também assumisse uma vaga no Legislativo mineiro e disse ter sido pego de surpresa com a saída do secretário Igor Eto do governo. “Ele vinha desenvolvendo um bom trabalho mas, com a saída, me pareceu natural que Gustavo Valadares fosse convidado, pois é um grande articulador e o atual líder do Governo na Assembleia”, afirmou Júnior.





Como era de se esperar, após uma campanha alinhada com Zema, ele confirmou que será base do governador na Assembleia e ressaltou que esteve na última eleição pelo PMN a partir de convite do governador. João Júnior pretende ter como frentes prioritárias as questões do meio ambiente, emprego, renda e o empreendedorismo.

Com João Júnior, Uberlândia passa a ter cinco deputados estaduais: Elismar Prado (PROS), Leonídio Bouças (PSDB), Arnaldo Silva (União Brasil), Cristiano Caporezzo (PL).

“Mais de 90% dos meus votos foram em Uberlândia, a gente trabalha pelo Estado, mas não há como não ser representante da cidade e da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba”, disse João Júnior.