MP perde validade e cria expectativa de alta no combustível hoje

440





Os combustíveis devem sofrer reajuste com a volta da cobrança integral dos tributos PIS/Cofins e da Cide (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press - 01/06/2023 ) Os donos de postos estão preocupados com um possível aumento no preço dos combustíveis. Isso ocorre porque, a partir de hoje, a Medida Provisória (MP) 1.163/2023, que prorroga a redução das alíquotas de PIS/Cofins e Cide na gasolina comum, no etanol e no gás natural veicular (GNV), perderá a validade.

O prazo de vigência do decreto terminou ontem e, como o governo federal não estendeu a medida, a expectativa é que os tributos voltem a incidir no valor da bomba na manhã de hoje. A informação foi confirmada pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), que alertou sobre notícias falsas compartilhadas na internet sobre a volta dos tributos ocorrer apenas no sábado.

A federação também calculou quais devem ser os impactos para o consumidor a partir de amanhã.









Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do DF (Sindicombustíveis), Paulo Tavares, a expiração da MP 1.163/2023 e o aumento nos custos para os revendedores podem criar desafios adicionais para pequenas e médias empresas do setor. “Essas empresas desempenham um papel fundamental na economia, gerando empregos e contribuindo para o crescimento econômico. No entanto, devido à sua menor capacidade de absorver aumentos significativos nos custos, elas podem enfrentar dificuldades financeiras diante dessa mudança", observa Tavares.





O presidente ainda destaca a importância da transparência para garantir que notícias falsas não sejam propagadas em larga escala e confundam o consumidor. "É essencial que os consumidores tenham acesso a informações claras e precisas sobre os preços e a composição dos custos dos combustíveis, a fim de tomar decisões informadas", acrescentou.





MINAS





Na semana passada, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro), informou que donos de postos estariam encontrando dificuldade para comprar combustíveis , principalmente gasolina, nas distribuidoras. De acordo com o sindicato, as distribuidoras estariam evitando vender os combustíveis por causa do aumento de preços dos produtos, previsto para este sábado.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o Minaspetro para saber em que data a volta dos tributos passaria a valer. Por se tratar de um tema nacional, o sindicato afirma que seguirá o posicionamento da Fecombustíveis.