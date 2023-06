Gasolina está R$ 0,25 mais barata se comparada ao início do mês Leandro Couri/EM/D.A.Press

A gasolina está R$ 0,25 mais barata se comparada ao dia 02 de junho. É o que afirma o site de pesquisa Mercado Mineiro, junto ao aplicativo comOferta.com, que realizou entre os dias 22 a 24 de junho um levantamento de preços dos principais combustíveis da Grande BH.

No caso do diesel, o preço médio caiu R$ 0,15 ou 2,92%, o valor que era R$ 5,06 passou para R$ 4,91. No etanol, o preço médio caiu 3,18% ou R$ 0,12, sendo que o valor médio era de R$ 3,71 e passou a ser de R$ 3,59.

Etanol é mais vantajoso, mas…

O Etanol corresponde a 70% do valor da gasolina. Pelos cálculos dos 70%, o etanol ainda é mais vantajoso para consumo no momento, entretanto é por muito pouco.

Os cálculos de quilômetros rodados foram em uma estimativa de consumo fixado em 8.5 km por litro no etanol e 11.5km por litro na gasolina. Confira resultado:

Preço médio da gasolina R$5,05 (consumo 11,5 km/l)

Gasolina R$ 0,44 por km rodado.

Preço médio do etanol R$3,59 (consumo 8.5 km/l)

Etanol R$ 0,43 por km rodado.

Lembrando que podem haver variações dependendo do modelo do veículo, trânsito trafegado e modo de condução.

Variação