Ministro anuncia proposta para aumentar teor de etanol na gasolina

Ministro Alexandre Silveira propõem que a porcentagem de etanol misturado em gasolina aumente (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) O ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira anunciou uma proposta para aumentar de 27,5% para 30% o etanol misturado na gasolina. A ideia será debatida com a industria automotiva e com os produtores de etanol.

“Este aumento deverá acontecer de maneira gradual, com previsibilidade e transparência. Vamos fazer essa avaliação técnica junto com a indústria automotiva e o setor produtivo de etanol para dar segurança aos consumidores. O aumento do teor de etanol vai contribuir para segurança energética do nosso País, com a redução das importações de gasolina e para a transição energética, pela redução das emissões de gases do efeito estufa”, explicou Silveira.

Um dos pontos que favorecem a adoção da política é o possível aumento que Minas Gerais deve ter na produção de cana-de-açúcar neste biênio. Estimasse que deve superar as 71,8 toneladas de 2020, o maior número já registrado. O RenovaBio tem como objetivo reduzir a intensidade de carbono da matriz de combustíveis em 10%, de 2018 até 2030, com a maior utilização de biocombustíveis, como etanol, biodiesel e biometano”, disse o ministro.

“Investir no setor significa garantir um futuro em que se respeita o conceito amplo de sustentabilidade, contribuindo com o desenvolvimento de todo o nosso país, sem deixar de lado o cuidado com as pessoas. Fomentar a indústria sucroenergética é prioridade para o governo do presidente Lula, proporcionando mais sustentabilidade para o setor de combustíveis, melhorando ainda mais nossa matriz energética”, finalizou o ministro.