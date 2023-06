Cidade natal de Lula registra aumento de 10% na população em 12 anos

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu mais de 73% dos votos de Garanhuns no 2º turno em 2022 (foto: Sergio Lima / AFP)

A cidade natal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou um aumento populacional de 10,12% nos últimos 12 anos, segundo o Censo Demográfico 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Garanhuns, no interior de Pernambuco, registrava, em 2010, 129.408 habitantes e no atual levantamento passou para 142.506.