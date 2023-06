Kássio Nunes sobre decreto de armas: 'Quem mata é o homem'

Foro de SP se reúne no fim do mês e deve contar com participação de Lula

"Armas disparam. Facas cortam. Quem mata é o homem e, de acordo com levantamento da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, mais da metade dos homicídios foram cometidos com emprego de arma branca ou outro objeto diferente de arma de fogo, em que pese o aumento significativo dos registros desse tipo de arma e de CACs", escreveu o magistrado, em seu voto.





Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que mais de 6,3 mil homicídios que ocorreram durante a gestão de Jair Bolsonaro poderiam ter sido evitados se não fossem criadas regras facilitando o acesso a armas de fogo. Foram mais de 40 atos alterando normas sobre a posse, porte e acesso a mais armas e munições.

O julgamento, que começou nesta sexta-feira, deve ser concluído no dia 30. Apesar de fazer as ponderações citadas sobre o caso, Kássio votou junto a relatora, ministra Rosa Weber, no sentido de suspender os decretos. Ele divergiu parcialmente, pois apontou que algumas normas já foram revogadas e, portanto, não é necessário que o Supremo decida sobre elas. De acordo com o ministro, o direito à vida deve garantir que as pessoas tenham autorização para usar armamento para se defender. "Assim como o direito à saúde se presta a garantir o direito à vida de cada cidadão, também o direito de se defender de modo adequado contra ameaça injusta à sua própria existência parece decorrer de garantia constitucional, constituindo consequência e meio de proteção de seu direito constitucional à vida", completou.

Para ele, a alegação de que mais armas de fogo em circulação aumentam a violência, como apontam estudos e dados copilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se trata de "narrativa".