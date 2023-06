Foro de SP se reúne no fim do mês e deve contar com participação de Lula

440

Presença do presidente Lula depende da organização da agenda (foto: Ricardo Stuckert/PT)

Segundo ela, algum convidado pode querer "discutir este tema da regulação das redes sociais, que é um tema que a Europa também está discutindo, mas não há como prever", disse. "A discussão é livre", destacou.

Origem





A iniciativa reúne partidos, organizações, políticos e chefes de Estado de esquerda da América Latina e do Caribe. O Foro de São Paulo é um grupo surgido na década de 1990, por iniciativa do Partido dos Trabalhadores, que neste ano será o anfitrião do evento. A última vez que a reunião do grupo ocorreu no Brasil foi em 2013, durante gestão da ex-presidente Dilma Rouseff (PT).

O 26° Encontro do Foro de São Paulo, que acontece em Brasília entre os dias 29 de junho e 2 de julho, terá um painel para discutir fake news e desinformação. O evento deve contar com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).A presença do petista está prevista, mas ainda depende de organização da agenda para que ele possa comparecer. O debate sobre desinformação será no sábado (1º/7) e, de acordo com os organizadores, deve contar com transmissão ao vivo pela internet.Questionada pelose o debate vai envolver o PL das Fake News, que está em tramitação na Câmara, Mônica Valente, secretaria executiva do Foro, afirma que o debate será livre e que, eventualmente, o tema poderá ser levado para discussão por algum dos participantes.