Foro de São Paulo: veja quais países já confirmaram presença em Brasília

O encontro do Foro de São Paulo ocorre em Brasília entre os dias 29 de junho e 2 de julho (foto: Redes sociais/Reprodução) Representantes do governo, de partidos políticos e de organizações de esquerda de pelo menos 23 países confirmaram que vem até o Brasil para reunião do Foro de São Paulo, que envolve países de esquerda da América Latina e do Caribe. O evento ocorre em Brasília entre os dias 29 de junho e 2 de julho.









De acordo com fontes consultadas pelo Correio na Força Aérea Brasileira e no Itamaraty, já confirmaram presença representantes do México, Colômbia, Venezuela, Cuba, Nicarágua, China, Índia, Rússia, Belarus, Chile, Argentina, Equador, Bolívia, Peru, Alemanha, Turquia, Espanha (deve vir o primeiro-ministro), Portugal, França, EUA(secretaria de Estado), Iran e Arábia Saudita.