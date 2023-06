Jornalista Daniela Lima deixa a CNN Brasil e fecha com a GloboNews

A jornalista e apresentadora Daniela Lima deixou a CNN Brasil, após 3 anos de atuação na emissora. Lima comandava o programa ‘CNN 360’, tendo sido substituída pela jornalista Raquel Landim nesta quinta-feira (22/6). Segundo o portal Notícias da TV, a jornalista pediu demissão do canal devido à uma proposta da GloboNews.

No fim da edição de quarta-feira (21/6), Daniela Lima se despediu do público. “Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até hoje (...), até a próxima", disse a apresentadora ao encerrar seu último programa.

Lula faz discurso pró-Amazônia em festival de música com Coldplay em Paris

Em nota à imprensa, a jornalista agradeceu o canal: “Desejo vida longa à CNN Brasil, ainda mais sucesso a cada um dos profissionais que atuam no canal. Guardo profundo respeito e agradecimento por todo o aprendizado, oportunidade e liberdade de atuação que encontrei na casa, fundamentos que fizeram da emissora uma das maiores referências de jornalismo com qualidade do país”.