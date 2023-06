Moro sobre desaprovação alta de Lula no Paraná: 'Nunca decepciona'

440

Moro destacou a cidade de Londrina, onde Lula tem quase 6% de desaprovação (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Sergio Moro (União-PR) comemorou a alta desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Paraná, divulgado por um levantamento do instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira (22/6). O parlamentar disse que seu estado “nunca decepciona” e ainda ressaltou a cidade interiorana de Londrina.









No estado onde nasceu a Operação Lava-Jato e levou Moro a notoriedade política, Lula saiu derrotado nas eleições nos dois turnos. No primeiro, Jair Bolsonaro levou 55,26% dos votos e no segundo 62,4%.





A preferência pela direita no Sul do país não é uma novidade e se reflete na popularidade do presidente, na região. No início do mês de junho, um outro levantamento do Paraná Pesquisa, demonstrou que o petista vai bem no Nordeste, mas cai no Sul - e também no Sudeste.





Na capital do Paraná, em Curitiba, Lula tem uma desaprovação de 53,2%, sendo a única cidade em que a taxa de reprovação supera metade do eleitorado.