Moro sobre resposta de Zanin: 'Não fiquei muito confortável'

Senador Sergio Moro (União Brasil-PR) questionou o indicado à vaga no Supremo Tribunal Federal, advogado Cristiano Zanin, sobre sua relação de proximidade com o presidente Lula (foto: Reprodução/TV Senado)

Após sabatina do advogado Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (21/6), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou não ter ficado satisfeito com as respostas do indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aos seus questionamentos.