Magno Malta na CMPI: 'Eu tenho foto com todo tipo de bandido'

Em sessão da CPMI que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro desta quinta-feira (22/6), foram exibidas imagens do senador Magno Malta (PL-ES) ao lado de um dos participantes da tentativa de atentado ao Aeroporto Internacional de Brasília. “Todo tipo de bandido, eu tenho foto”, defendeu-se Malta. Em sessão da CPMI que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro desta quinta-feira (22/6), foram exibidas imagens do senador Magno Malta (PL-ES) ao lado de um dos participantes da tentativa de atentado ao Aeroporto Internacional de Brasília. “Todo tipo de bandido, eu tenho foto”, defendeu-se Malta.







Malta aparece duas vezes no vídeo, uma delas posando para uma foto ao lado de Alan Diego dos Santos, um dos envolvidos no crime. Também foi exibida uma foto da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) com Wellington Macedo De Souza, envolvido na tentativa de atentado e apontado no vídeo como assessor da ex-ministra.



Magno Malta afirmou que não nega foto a ninguém, por isso teria uma foto com Alan Diego dos Santos (foto: Pedro França/Agência Senado)





“Eu não sei quem são, não conheço, tenho foto com tudo que é ordem de bandido, se existe bandido no brasil, inclusive alguns que estão de gravata, alguns que estão com mandato, alguns que estão no governo. Todo tipo de bandido, eu tenho foto”, afirmou Magno.









Malta afirmou que não nega foto a ninguém e disse que irá solicitar quebra de sigilo telemático de Alan e de George Washington, mentor do ataque, para saber com quem eles falavam, quem os orientou e os financiou.

Por fim, o senador defendeu Damares: “Mesmo se ele tivesse sido assessor da senadora Damares, ela não teria bola de cristal para adivinhar quem é bandido e quem não é".