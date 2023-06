Zanin no STF: com aprovação do Senado, posse deve acontecer em agosto

440

Zanin foi aprovado pela sabatina no Senado com 58 votos a favor e 18 contra (foto: Evaristo SA / AFP) O jurista Cristiano Zanin, aprovado pelo Senado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), deve tomar posse em agosto, após o recesso do Poder Judiciário. A data está sendo avaliada pela presidente da corte, ministra Rosa Weber. A expectativa é de que Zanin ainda participe de julgamentos polêmicos que estão na pauta do plenário, como a criação do juiz de garantias e a descriminalização das drogas.

Zanin foi aprovado pela sabatina no Senado com 58 votos a favor e 18 contra, bem acima dos 41 votos mínimos que ele precisava para ser confirmado em uma das cadeiras da corte. O jurista, ex-advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passou por uma sabatina considerada tranquila, sem momentos de tensão. Ele encontrou um cenário favorável na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), como tinha adiantado o Correio Braziliense.

No Supremo, o novo ministro vai encontrar um ambiente de elevada aprovação. Nos bastidores, ministros afirmam que a expectativa para a chegada de Zanin ao STF é positiva e que, no momento, não existe resistência ao nome dele. Mesmo ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como André Mendonça e Kássio Nunes, defenderam a aprovação de Cristiano Zanin pelos parlamentares.

A avaliação é de que Zanin terá um perfil garantista, seguindo uma linha aproximada dos ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso.