Genial/Quaest: 10% veem encontro de Lula com Maduro como 'mais negativo'

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem tido mais notícias positivas, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, para 33% dos entrevistados (foto: Ricardo Stuckert/PR) O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem gerado mais notícias positivas para 33% dos entrevistados, segundo pequisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (21/6). Já os que têm ouvido informações negativas sobre o trabalho são 31%. Contudo, 35% afirmaram que não têm ouvido notícias sobre o governo.





Ao serem indagados, de forma espontânea, sobre qual notícia mais negativa que o entrevistado ouviu sobre o governo petista; 10% afirmaram que o encontro com o presidente da Venezuela, Nicólas Maduro, liderou a pesquisa.









Já sobre as notícias positivas sobre o trabalho de Lula foram citadas a redução no preço dos combustíveis, com 8%; o piso salarial para professores, com 6%; redução na inflação, com 4%.

Com três e dois pontos percentuais, foram citadas melhora na economia, políticas sociais, queda no preço dos alimentos, acordos com outros países, programa de carros populares, proteção ao meio ambiente e povos indígenas, aumento salarial acima da inflação, relançamento do Mais Médicos. Os que afirmam não terem ouvido nenhuma notícia positiva foram 34% dos entrevistados.





O estudo foi feito com base em 2.029 entrevistas, realizadas entre 15 e 18 de junho, e tem margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais. Foram ouvidas pessoas de 120 cidades, segundo o método de probabilidade proporcional ao tamanho, com maiores de 16 anos.