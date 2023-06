Ministro da Defesa: 'Sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul'

440

Ministro José Múcio também ressaltou que é preciso diálogo para solucionar os problemas de desigualdade (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press) O ministro da Defesa, José Múcio, durante evento do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE) Defesa & Segurança, nessa segunda-feira (19/6), disse que o “sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul do país”. Membro do primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele falava sobre a dificuldade de viver em um país extenso.









Múcio é natural de Recife, em Pernambuco , e afirmou que é preciso diálogo para solucionar os problemas de desigualdade. “Eu acho que nós precisamos sentar e a grande arma que nós precisamos estimular é a arma do diálogo. Vencedores e vencidos precisam sentar em algum momento, porque nós temos 10 milhões de desempregados neste País e 33 milhões de pessoas vivendo na base de insegurança alimentar”, destacou.





Em nota, o Ministério da Defesa ressalta que a declaração do ministro era para destacar as desigualdades entre regiões do país. “Conhecedor profundo das desigualdades sociais e econômicas do Brasil, fez a fala de forma a ressaltar que a diferença da renda per capita entre Nordeste e as regiões Sul e Sudeste é injusta e precisa acabar”, diz o texto.