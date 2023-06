Janja convida Coldplay para participar da COP-30 em Belém

440

Janja publicou um vídeo convidado a banda britânica para vir ao Brasil no COP-30 (foto: Reprodução/Redes Sociais) A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, convidou a banda britânica Coldplay para participar COP 30, conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontecerá em 2025, em Belém (PA).





Em um vídeo publicado nas redes sociais, Janja relembrou o encontro com o vocalista Chris Martin, em março deste ano, quando a banda esteve em turnê pelo Brasil, onde eles combinaram a participação da banda no COP 30, caso o evento ocorre no Brasil.

A banda já é reconhecida pelo ativismo nas causas ambientais, sociais e de inclusão.

"O Brasil está muito feliz de sediar esse evento. Vai ser lindo. Vocês vão conhecer a Amazônia e a população que mora na Amazônia de pertinho. A gente vai estar esperando vocês. Um grande beijo!", finalizou.