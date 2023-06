Dino sobre tentativa de golpe: 'Bolsonaristas tomados por transe satânico'

"Tomadas por um transe satânico, pessoas tramaram golpes, medidas ilegais, atentados a bomba, depredações, agressões", disse Dino. (foto: Pedro França/Agência Senado)

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que os 'bolsonaristas' envolvidos na tentativa de golpe estavam "tomados por um transe satânico". A fala do ministro ocorre após as mensagens reveladas do celular de Mauro Cid , ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que mostram o envolvimento de militares em um plano de golpe de Estado.