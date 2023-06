Polícia cumpre 17 mandados de prisão contra agentes públicos de Aimorés

Polícias Civil e Militar de Minas Gerais e Polícia Militar do Espírito Santo participaram de ação em Aimorés, no Vale do Rio Doce (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou na manhã desta sexta-feira (16/6) a Operação Fake Newspaper em Aimorés, na regiâo do Vale do Rio Doce. A ação ocorreu por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio das Polícias Militar e Civil de Minas Gerais e da Polícia Militar do Espírito Santo.