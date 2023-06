Rodovias em MG: Governo vai investir R$ 227 mi na BR-381 e R$ 77 mi na 262

440

Governo Lula anunciou R$ 1,6 bilhão para rodovias de Minas Gerais (foto: Alexandre Guzanshe/EM)





O anúncio do investimento foi feito na terça-feira (13/6) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante encontro com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Do valor total, R$ 1,03 bilhão será destinado para manutenção, e R$ 649,1 milhões, para obras, entre construções e adequações.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou aocomo vai distribuir parte da verba de R$ 1,6 bilhão liberada pelo governo federal para restaurar a malha rodoviária de Minas Gerais.

Confira os valores para as rodovias mineiras, como foi detalhado pelo Dnit:

- BR-381: 227 milhões, com R$ 170 milhões desse valor para projetos estruturantes

- BR-367: R$ 136 milhões, com R$ 95 milhões para projetos estruturantes

- BR-135: R$ 124 milhões, todos em projetos estruturantes

- BR-262: 77 milhões, sem valores divulgados para projetos estruturantes

- BR-251: R$ 72 milhões, sem valores divulgados para projetos estruturantes

- BR-265: R$ 70 milhões, todos em projetos estruturantes

- BR-365: R$ 57 milhões, sem valores divulgados para projetos estruturantes





Os montantes revelados ao Estado de Minas somam R$ 763 milhões. O Dnit não disse para onde vai a outra parte do investimento, que totaliza R$ 1,6 bilhão. "A autarquia esclarece que os valores são revistos periodicamente dependendo da condição e ritmo de execução dos trabalhos em cada segmento", informou o Dnit.





De acordo com o Ministério dos Transportes, os recursos aplicados são 6,41 vezes maiores do que foi investido durante o ano de 2022 , o último da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Poucos investimentos fizeram com que a malha piorasse muito. No ano passado, só foram investidos pelo Governo Federal em Minas Gerais, R$ 262 milhões”, declarou Renan Filho.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também comemorou o aumento do investimento do estado. “Minas Gerais tem a maior malha rodoviária federal do Brasil e esses investimentos vão virar melhores estradas para a população”, escreveu em sua página no Twitter.

Vamos investir R$ 1,6 bilhão na manutenção de rodovias em Minas Gerais. Esse valor é 6,4 vezes maior do que os recursos para rodovias mineiras em 2022. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária federal do Brasil e esses investimentos vão virar melhores estradas para a população. %u2014 Lula (@LulaOficial) June 14, 2023





Já Silveira destacou que a manutenção vai ser intensificada em todas as regiões do estado e está garantida em 500 quilômetros a mais. O ministro mencionou, por exemplo, a pavimentação da BR-367, entre Almenara e Salto da Divisa, bem como o projeto de licenciamento para as obras da BR-135, de Manga à Itacarambi.

Fuad quer parte do orçamento para o anel

No mesmo dia do anúncio feito pelo governo federal, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), se reuniu com técnicos do Executivo e com representantes do governo estadual para debater o transporte metropolitano.

No encontro, a prefeitura afirmou que a ideia é assegurar junto à União parte dos recursos destinados pelo Dnit para as obras de melhoria no Anel Rodoviário. "Entre as propostas, desapropriações nas áreas marginais e melhorias em viadutos e alças de acesso", informou. Questionado pelo Estado de Minas sobre o pedido em conjunto, o governo de Minas Gerais não se manifestou.

Série especial pelas rodovias mineiras

Entre o fim de 2022 e janeiro deste ano, o Estado de Minas fez uma série de reportagens pelas rodovias mineiras. Entre os dias 24 e 26 do primeiro mês, os 519 quilômetros das BRs-381 e 262, que ligam Belo Horizonte a Vitória, no Espírito Santo, foram mapeados em quatro longos trechos em péssimas condições, com milhares de buracos e crateras que chegam a engolir faixas inteiras.

Entre os prejuízos causados pelas condições das rodovias, motoristas ouvidos pela reportagem relatam transtornos com pneus furados mais de uma vez em uma única viagem. Em alguns pontos, motoristas de veículos de pequeno e grande portes precisam fazer manobras para escapar das “armadilhas” e evitar danos ao seu patrimônio.