Vereador é preso suspeito de associação criminosa em Minas

Euder Santana Souza está preso desde abril deste ano (foto: Redes Sociais/Reprodução) Vereador em Araponga, na Zona da Mata, Euder Santana Souza (Cidadania) está preso desde abril deste ano e teve, nessa quarta-feira (14/6), sua sentença ampliada; não foi divulgada a pena.





Conforme informações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o político é investigado em três processos.





Segundo o MPMG, isso criou dificuldades às investigações, e ele foi processado mais uma vez.

“Segundo o Gaeco, as investigações prosseguirão, já que há fortes suspeitas de que o agente político denunciado estaria envolvido em outros delitos graves, havendo, ainda, indicativos de que terceiras pessoas teriam participação nesses crimes”, comenta o MP.

A terceira fase da Operação Sicário contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Promotoria de Ervália e as Polícias Militar e Civil de Minas Gerais.

Toda a ação aconteceu nas regiões da Zona da Mata nos municípios de Ervália e Juiz de Fora, sendo que um mandado de prisão preventiva e dois cautelares foram cumpridos.