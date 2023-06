'Maior ladrão', diz deputado sobre Lula, e Gleisi defende presidente

440

Deputado federal Éder Mauro (PL-PA) afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o 'maior ladrão deste país' (foto: Reprodução/TV Câmara) O deputado federal Éder Mauro (PL-PA) atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (13/6) durante a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). A fala ocorreu após a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) alegar que a intenção da CPI é criminalizar o movimento.









Gleisi protestou afirmando que o parlamentar estava faltando respeito com o presidente da República e que ele iria responder na Justiça.





José Rainha e outros dois integrantes do FNL são acusados de extorquirem donos de propriedades rurais. A Justiça libertou os três após a defesa apontar que ele é agricultor, tem endereço fixo, colaborou e não tentou fugir das autoridades.

Anteriormente, Gleisi havia apontado que a comissão não tem interesse em debater a produção no campo.





"Criminalização do movimento, criminalizaçao da reforma agrária. É pra isso que essa CPI foi montada. Ela não tem objetivo de fazer uma discussão séria sobre o que é a produção do campo no Brasil. Aqui é para criminalizar", afirmou a petista.