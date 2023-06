Oito deputados do PL votaram a favor da MP dos Ministérios

Oito deputados do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) votaram a favor do texto-base da Medida Provisória (MP) da reestruturação dos Ministérios do governo Lula (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

Oito deputados do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), votaram a favor do texto-base da Medida Provisória (MP) 1.154/23, que reorganiza a estrutura ministerial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar de serem favoráveis à reestruturação dos Ministérios, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, havia orientado que a bancada fosse contra a reorganização das pastas.