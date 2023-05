Veja como votou cada partido no PL do Marco Temporal

440

Câmara dos Deputados aprovou PL do Marco Temporal nessa terça-feira (30/5) (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) A Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa terça-feira (30/5), o Projeto de Lei (PL) do Marco Temporal, que estabelece a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como limite para a demarcação de terras indígenas. No total, foram 283 votos a favor e 155 votos contra. O destaque fica para o PSD, União e MDB, siglas da base do governo, mas que votaram a favor da proposta.









O PSD, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; o MDB, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e União Brasil, de Luciano Bivar, partidos que formam a base do governo, votaram em peso a favor da aprovação. Além desses, o Avante, Cidadania, Novo, Pode, PP, PSDB, Republicanos e Solidariedade foram alguns outros que disseram sim ao projeto.





PDT, PCdoB, PSB, Psol e PV foram contrários à aprovação do Marco Temporal. Na prática, o projeto estabelece que os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam, ou já disputavam, até 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição.

Alguns juristas e parlamentares argumentam que que, sem esse prazo, a soberania e independência nacional estariam em risco, uma vez que o fato de não existir um limite abriria espaço para conflitos. Na outra ponta, indígenas afirmam que o marco temporal ameaça a sobrevivência de muitas comunidades indígenas e de florestas. (Com informações da Agência Câmara de Notícias)





Veja como votou cada partido: