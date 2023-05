Apenas um deputado do PL votou contrário ao Marco Temporal; saiba quem foi

440

Deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) foi o único político do partido a votar contra o marco temporal (foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados) Na terça-feira (30/5), a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL) do Marco Temporal, que estabelece a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 como limite para a demarcação de terras indígenas. O projeto de lei foi articulado por ruralistas e deputados do Centrão.





A votação surpreendeu pelo fato de que alguns partidos da base do governo votaram a favor enquanto um dos votos do PL, partido de oposição ao governo, foi contra: o do deputado Antonio Carlos Rodrigues, eleito por São Paulo.





Quem é o deputado?

Natural de São Paulo, Antonio é um advogado e empresário e teve participações no governo brasileiro em vários cargos durante os anos 1980, 1990 e começo dos anos 2000.





Em 2001, se elegeu vereador de São Paulo cumprindo quatro mandatos e foi presidente da Câmara de Vereadores entre 2007 e 2010. Além disso, foi senador entre 2012 e 2014.

No segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, foi escolhido como ministro dos Transportes e ficou no cargo entre 2012 e 2014. Já em 2022, foi eleito por São Paulo como deputado federal.





Em seu site oficial, Antonio indica ainda que as áreas consideradas como "bandeiras" por ele são: Transporte, Meio Ambiente, Trânsito e Social.





Segundo o site da Câmara dos Deputados, desde que começou o mandato, Antonio tem 108 propostas legislativas de autoria dele e duas delas foram relatadas.