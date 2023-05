Natuza: 'Lula não pode bater palma pra ditador dançar'

Maduro chegou ao Brasil na noite de domingo (28/5) e teve uma série de compromissos com Lula, como reuniões e um almoço servido no Palácio do Itamaraty. A recepção efusiva e com honras de chefe de Estado apenas com o presidente venezuelano, um dia antes de um encontro com mais dez presidentes dos países da América do Sul, provocou críticas de apoiadores e da oposição.