Indígenas bloqueiam rodovia em São Paulo e protestam contra PL490

Indígenas da etnia Guarani Yvyrupa bloquearam a rodovia Bandeirantes, na Zona Norte de São Paulo, em protesto contra o Projeto de Lei 490, também conhecido como tese do Marco Temporal. O PL, que pode ser votado hoje, limita a demarcação de novas terras indígenas e coloca em risco as já existentes.





Cerca de 100 indígenas faziam vigília deste a tarde de ontem (29/5) e ocuparam a rodovia por volta das 5:30 da manhã desta terça-feira (30/5) ateando fogo em pneus e erguendo faixas de protesto, o que provocou um congestionamento de 6km. Segundo o portal G1, o grupo tinha a intenção de caminhar até o Rio Tietê para pedir ajuda ao espírito do Rio.

Lideranças indígenas da Terra Indígena do Jaraguá, em São Paulo, afirmam que o bloqueio da rodovia tem como objetivo chamar atenção para a "mudança na história do Brasil" que a aprovação do PL 490 possivelmente representa. "Se perdermos, vamos, por assim dizer, para o 'tudo ou nada'. A gente pode perder vidas com isso, mas é a guerra que a gente vai lutar", disse a liderança indígena Matheus Werá.Os manifestantes também cobram resposta do governo federal diante do esvaziamento da política ambiental, que ameaça desmantelar o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas. Em divulgação do protesto, a Comissa%u0303o Guarani Yvyrupa escreveu que o projeto quer apagar a história de resistência dos povos indígenas com um marco temporal e inviabilizar as demarcações de terras indígenas.