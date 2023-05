Damares confirma que tio é dono de avião que portava 290 kg de maconha

440

Tio de Damares usava avião de igreja flagrado com 290 kg de maconha (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Em nota divulgada a imprensa nessa segunda-feira (29/5), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), confirmou que o avião com 290 quilos de skunk, uma espécie de maconha concentrada, pertence à Igreja Quadrangular do Pará, liderada pelo ex-deputado federal e pastor Josué Bengtson, tio da parlamentar.













Confira a nota na íntegra





"A senadora Damares Alves confirma que o ex-deputado federal Josué Bengtson é seu tio. Sobre a operação realizada pela Polícia Federal em Belém, neste final de semana, a senadora tomou conhecimento hoje pela manhã, através da imprensa. Damares Alves entrou em contato com a família e foi informada que a denúncia à Polícia Federal sobre uma carga suspeita carregada na aeronave foi realizada pelos responsáveis pelo avião, ou seja, pela própria Igreja. Em seguida, a Polícia Federal assumiu o caso e tomou as medidas cabíveis. Mais informações poderão ser obtidas com a própria PF".