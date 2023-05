Damares chora ao contar abuso sexual e pede cadastro nacional de pedófilos

Damares é relatora do Projeto de Lei 2.892/2019, de autoria do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), que propõe que seja criado um "banco de dados e pesquisas sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, formado a partir de todas as informações disponíveis junto aos órgãos responsáveis por segurança pública, educação, saúde, assistência social, turismo e outros mais que disponham dos referidos dados e pesquisas".