PF apreende avião da Igreja Quadrangular com 290kg de maconha

Polícia Federal apreende 290 quilos de maconha em avião da Igreja Evangelho Quadrangular (foto: PF/Divulgação)



A Polícia Federal prendeu um homem que estava prestes a transportar 290 quilos de maconha em um avião monomotor pertencente à Igreja do Evangelho Quadrangular, no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará.









A partir de informações de inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF, a corporação soube do carregamento de entorpecente com plano de voo para Petrolina (PE). Minutos antes da decolagem, prevista para as 7h30, o responsável pela droga foi abordado, enquanto caminhava do pátio à aeronave. Ao ver a polícia, ele correu para fora do aeroporto, mas foi alcançado.





A carga ocupava todo o espaço disponível na aeronave, deixando apenas assentos para o piloto e um passageiro. A PF afirma que o forte odor que emanava do avião indicava que a carga já estava no monomotor há horas, aguardando a partida.





O suspeito foi liberado, uma vez que não foram encontradas evidências de sua participação no crime. Entretanto, a aeronave e o celular do homem detido foram apreendidos.

De acordo com o portal de notícias de Belém, Roma News, o Conselho Estadual da Igreja Quadrangular assumiu a propriedade da aeronave apreendida e que o homem acessou o avião sem autorização do hangar, e colocou a carga no interior da aeronave.





Além disso, no comunicado oficial publicado pelo portal, a igreja disse que foi ela que acionou a PF, que ,assim, tomou conhecimento do conteúdo ilícito que seria transportado pelo suspeito.





Entretanto, as informações não coincidem, já que a polícia reafirma que as informações vieram da inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF.