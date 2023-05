Damares surpreende ao revelar desejo

440

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) já afirmou que o Ministério dos Direitos Humanos, que foi comandado por ela no governo de Jair Bolsonaro (PL), tinha imagens de crianças sendo estupradas (foto: Roque de Sá/Agência Senado) A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou nesta terça-feira (23/5), durante a comissão do Senado que debate a situação yanomami, que pretende se candidatar ao governo da Ilha do Marajó, o que não é possível tendo em vista que o território pertence ao estado do Pará.





"A gente não pode mais deixar Roraima isolado, não pode. Não sou candidata a governadora lá. Sou candidata no Marajó. Eu quero dividir o Marajó, construir um principado e entrar como princesa regente”, disse a parlamentar.









O Ministério Público Federal do Pará (MPPA) deu prazo de três dias para que a senadora detalhasse as denúncias. Damares afirmou que apenas teria ouvido os relatos quando foi ao local. O órgão afirmou, na época, que não houve denúncia sobre tortura e tráfico de crianças no local.

Na última semana, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania revogou o programa Abrace o Marajó. Instituído na gestão de Damares, a proposta envolvia levar investimento e políticas públicas para a região, que concentra o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil e constantes casos de violência e exploração sexual com crianças e adolescentes.