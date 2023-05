Marina sobre perdas com MP: 'São duas mulheres: uma preta e uma indígena'

440

Para ministra Marina Silva há uma questão de gênero nas mudanças aprovadas pelo Congresso nos ministérios (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) As duas ministras que enfrentam uma desidratação das suas pastas, Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Marina Silva (Meio Ambiente), afirmaram nesse domingo (28/5) que o entrave com o Congresso Nacional, além de político, também é uma questão de gênero. O avanço da Medida Provisória (MP) da Estruturação da Esplanada retira atribuições consideradas fundamentais.









Sonia afirma que a questão perpassa um "combate à participação de mulheres" em espaços de poder. Ela também acredita em uma retaliação à efetividade de respostas das ações dos ministérios.

Leia: Comissão mista aprova relatório que esvazia Ministério do Meio Ambiente





"É sim de cunho político, inclusive, uma reação ao governo do presidente Lula, porque é uma resposta à efetividade que a gente vem desenvolvendo nos nossos ministérios com toda essa desintrusão, por exemplo, dos invasores madeireiros, garimpeiros de territórios indígenas, com todas essas ações que a gente vem fazendo em relação a combater essa crise humanitária com o povo ianomâmi, ao destravamento das demarcações", detalhou.

Leia: Marina Silva alerta sobre retomada de políticas do governo Bolsonaro

Momento de diálogo

Mesmo com essas questões, as ministras concordam que o momento é de dialogar com o Parlamento. Marina afirma que o trabalho seguirá "até o último momento". Já Sonia confirma que as conversas irão acontecer com todos.