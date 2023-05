Servidor do MPMG que participou de ataques terroristas vai pagar multa

440

Servidor do MPMG participou de atos antidemocráticos em Brasília (foto: Evaristo Sa/AFP)

Um servidor do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que participou dos ataques terroristas de 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes, em Brasília, fez um acordo com a corregedoria da instituição e vai pagar uma multa de dois salários mínimos.Ativo nas redes sociais, o funcionário, que atua na comarca de Unaí, no Noroeste de Minas, deverá apagar todas as publicações ofensivas à democracia e aos poderes da república no prazo de até cinco dias. Ele também terá que se retratar pelas postagens com ataques aos Três Poderes O valor da multa, parcelada em cinco prestações mensais e sucessivas, será destinado ao Fundo Especial do Ministério Público (Funemp).A decisão foi homologada pelo procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares. Segundo ele, "o acordo leva em conta a gravidade e a reprovabilidade da conduta apurada. "Não poderia passar em branco. Foi grave e não coaduna com a missão do Ministério Público", disse por meio de nota.