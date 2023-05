MBL vai recolher assinaturas para criação de partido próprio

440

O MBL (Movimento Brasil Livre) começará no segundo semestre a recolher assinaturas para a criação de um partido político. São necessários 492 mil apoios, reunidos em ao menos nove estados.



O movimento desistiu de fazer a coleta com base em meios digitais e vai recorrer ao expediente tradicional das assinaturas em papel.





A conclusão do MBL é que o aplicativo que está sendo criado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), baseado no título de eleitor eletrônico, é pouco amigável ao usuário. Seria mais fácil mobilizar os militantes do movimento em pontos de fluxo para conseguir as rubricas necessárias.

A ideia é ter o partido pronto para a disputa da eleição de 2026, quando o MBL pretende lançar candidatos para cargos no Executivo e Legislativo.

